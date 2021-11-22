Австралия подписала первое соглашение в рамках AUKUS

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Власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.
Австралия подписала первое соглашение в рамках AUKUS
  • @PeterDutton_MP
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Об этом на своей странице в Twitter написал глава Минобороны Австралии Питер Даттон.

«Сегодня утром я встретился с Верховным комиссаром Великобритании (в Австралии) Викторией Трейдел и временным поверенным в делах США Майклом Голдманом для подписания соглашения об обмене информацией о подлодках с ядерным приводом в рамках AUKUS. Это соглашение обеспечивает доступ Австралии к сугубо секретным технологиям ядерных подлодок», — сообщил он.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил, что Соединённые Штаты допускают, что военный альянс AUKUS может быть расширен в будущем.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению президента России Владимира Путина, создание нового альянса подрывает региональную стабильность.

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