Захарова напомнила, что Лавров много раз поправлял западных коллег до публикации переписки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что глава ведомства Сергей Лавров неоднократно, публично и вежливо поправлял своих западных коллег относительно позиции Москвы о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате. В конечном итоге было решено опубликовать переписку, отметила дипломат.
Захарова напомнила, что Лавров много раз поправлял западных коллег до публикации переписки
  • РИА Новости

«Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял — очень интеллигентно, между прочим, и вежливо, — они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают — и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать своё уже непредвзятое мнение», — сказала Захарова в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.

Как отмечал сам Лавров, опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса».

В Кремле отметили, что такой шаг не является традиционным для дипломатии, однако того требует «нетрадиционно лукавая обстановка».

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