Песков объяснил публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, отметил, что такой шаг не является традиционным для дипломатии, однако того требует «нетрадиционно лукавая обстановка».

«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить (и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии), вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это нетрадиционно для дипломатии, но, с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.

Как отмечал сам Лавров, опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса».