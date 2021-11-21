Песков объяснил публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции
- РИА Новости
«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить (и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии), вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это нетрадиционно для дипломатии, но, с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.
Как отмечал сам Лавров, опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса».