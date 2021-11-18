Лавров прокомментировал опубликованную переписку с главами МИД ФРГ и Франции

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал опубликованную переписку с министрами иностранных дел Франции и ФРГ.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — приводит РИА Новости ответ Лавров на вопрос, почему она была опубликована.

Он заявил, что опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса».

«Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договорённостей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать», — добавил глава МИД.

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИД Франции заявили, что публикация переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом противоречит дипломатическим правилам.