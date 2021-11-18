В МИД Франции приняли к сведению публикацию Россией дипломатической переписки

В МИД Франции заявили, что публикация переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом противоречит дипломатическим правилам.

«Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике», — цитирует РИА Новости представителя МИД Франции.

В ведомстве добавили, что приняли к сведению факт публикации.

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В российском ведомстве отметили, что в последнее время позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению.

Для предотвращения дальнейших спекуляций МИД России решил опубликовать дипломатическую переписку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация переписки доказывает, что Москва не саботирует переговоры в нормандском формате.