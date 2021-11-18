Захарова: переписка Лаврова показывает отсутствие саботажа Россией нормандских переговоров

Короткая ссылка
Публикация переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Москва не саботирует переговоры в нормандском формате.
Захарова: переписка Лаврова показывает отсутствие саботажа Россией нормандских переговоров
  • © МИД РФ

Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, переписка была опубликована в связи с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.

«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки. Такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы.

«Её можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть её саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно», — заявила она.

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В российском ведомстве отметили, что в последнее время позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению.

Для предотвращения дальнейших спекуляций МИД России решил опубликовать дипломатическую переписку.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает реакции на переданные предложения и не видит целесообразности проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить