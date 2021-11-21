Песков: Путин вскоре останется единственным действующим свидетелем минских договорённостей

Вскоре президент России Владимир Путин останется единственным действующим свидетелем минских договорённостей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель минских договорённостей — это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке: Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече (я имею в виду в политическом плане), Меркель уже исполняющая обязанности, и остаётся только Путин», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что остальные «трое» не понимают — «или, точнее, не хотят понимать», — что текст минских договорённостей является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта.

Как ранее отмечал президент России, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».