МИД Йемена попросил власти Белоруссии помочь в возвращении мигрантов
- AP
Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Йемена.
МИД Йемена поручил своему послу провести встречу с заместителем министра иностранных дел Белоруссии, «чтобы запросить сотрудничество и помощь в поиске йеменцев... и организации их отправки в Йемен».
Уточняется, что в настоящий момент в Йемен вернулись восемь мигрантов.
Ранее более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак.
Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430 человек.