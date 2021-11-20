МИД Йемена попросил власти Белоруссии помочь в возвращении мигрантов

Министерство иностранных дел Йемена обратилось к властям Белоруссии с просьбой помочь в организации возвращения йеменских беженцев с белорусско-польской границы.

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Йемена.

МИД Йемена поручил своему послу провести встречу с заместителем министра иностранных дел Белоруссии, «чтобы запросить сотрудничество и помощь в поиске йеменцев... и организации их отправки в Йемен».

Уточняется, что в настоящий момент в Йемен вернулись восемь мигрантов.

Ранее более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак.

Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430 человек.