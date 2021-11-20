МИД Йемена попросил власти Белоруссии помочь в возвращении мигрантов

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Йемена обратилось к властям Белоруссии с просьбой помочь в организации возвращения йеменских беженцев с белорусско-польской границы.
МИД Йемена попросил власти Белоруссии помочь в возвращении мигрантов
  • AP

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Йемена.

МИД Йемена поручил своему послу провести встречу с заместителем министра иностранных дел Белоруссии, «чтобы запросить сотрудничество и помощь в поиске йеменцев... и организации их отправки в Йемен».

Уточняется, что в настоящий момент в Йемен вернулись восемь мигрантов.

Ранее более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак.

Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить