Более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак

Около 60 мигрантов, находящихся в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, выразили желание вернуться в Ирак. Об этом сообщил председатель Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

«Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записались уже около 60 человек», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что езиды являются этноконфессиональной группой, живущей на Ближнем Востоке.

Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430.