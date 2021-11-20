Более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак
- Reuters
«Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записались уже около 60 человек», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что езиды являются этноконфессиональной группой, живущей на Ближнем Востоке.
Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430.