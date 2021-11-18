В Ираке подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии

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Власти Ирака подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430, заявил консул Ирака в России Маджид аль-Килани.
В Ираке подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии
  • AP

«Власти подготовили другой самолёт для перевозки граждан, если их число превысит 430», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось о начале регистрации на вывозной рейс для иракских мигрантов самолётом Iraqi Airways. Рейс вылетит в Багдад в 13:45.

В МИД Ирака ранее зарегистрировали 170 заявок о возвращении на родину от иракских граждан, которые находятся около белорусско-польской границы.

В посольстве Ирака в России сообщали, что о репатриации из Белоруссии просят около 200 иракцев.

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