В Ираке подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии

Власти Ирака подготовили ещё один самолёт для вывоза граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430, заявил консул Ирака в России Маджид аль-Килани.

«Власти подготовили другой самолёт для перевозки граждан, если их число превысит 430», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось о начале регистрации на вывозной рейс для иракских мигрантов самолётом Iraqi Airways. Рейс вылетит в Багдад в 13:45.

В МИД Ирака ранее зарегистрировали 170 заявок о возвращении на родину от иракских граждан, которые находятся около белорусско-польской границы.

В посольстве Ирака в России сообщали, что о репатриации из Белоруссии просят около 200 иракцев.