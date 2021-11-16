Посольство Ирака в России сообщило, что около 200 иракцев просят о репатриации из Белоруссии
- РИА Новости
«Сейчас это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг», — заявил представитель иракского посольства в комментарии Интерфаксу.
Он добавил, что количество граждан Ирака, изъявляющих желание вернуться в страну, может увеличиваться.
По словам собеседника издания, обратившиеся в посольство уже ожидают в Минске вылета, проблем с возвращением иракцев на родину не возникло. Власти Белоруссии оказывают содействие.
Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что у армии республики есть план реагирования на любое развитие событий на границе.
По словам президента страны Александра Лукашенко, Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.