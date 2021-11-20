Аэродром афганского Джелалабада сообщил о готовности к приёму международных бортов

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Аэродром афганского города Джелалабада сообщил о готовности принимать внутренние и международные рейсы, в том числе борт с гуманитарной помощью от Ирана.
Аэродром афганского Джелалабада сообщил о готовности к приёму международных бортов
  • © AP Photo/Mohammad Anwar Danishyar

«Аэродром города Джелалабад готов к принятию внутренних и международных рейсов… Власти (Афганистана. — RT) в скором времени получат гуманитарную помощь от Исламской Республики Иран через аэродром Джелалабада», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что все технические вопросы и проблемы в сфере безопасности были решены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.

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