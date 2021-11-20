Россия выразила готовность к участию в коммерческих проектах Афганистана
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — приводит ТАСС слова Кабулова.
Он подчеркнул, что у России нет планов «положить глаз» на какие-либо богатства подземных ископаемых Афганистана.
«Наверное, со временем всё это заработает на интересы афганского народа и государства в целом», — предположил Кабулов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.