Россия выразила готовность к участию в коммерческих проектах Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24» объявил, что Россия готова участвовать в ряде коммерческих проектов Афганистана.

«Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — приводит ТАСС слова Кабулова.

Он подчеркнул, что у России нет планов «положить глаз» на какие-либо богатства подземных ископаемых Афганистана.

«Наверное, со временем всё это заработает на интересы афганского народа и государства в целом», — предположил Кабулов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.