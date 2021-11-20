Россия выразила готовность к участию в коммерческих проектах Афганистана

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24» объявил, что Россия готова участвовать в ряде коммерческих проектов Афганистана.
Россия выразила готовность к участию в коммерческих проектах Афганистана
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — приводит ТАСС слова Кабулова.

Он подчеркнул, что у России нет планов «положить глаз» на какие-либо богатства подземных ископаемых Афганистана.

«Наверное, со временем всё это заработает на интересы афганского народа и государства в целом», — предположил Кабулов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.

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