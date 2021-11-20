Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена

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Президент США Джо Байден находится в состоянии физического здоровья, которое позволяет ему выполнять президентские обязанности в полном объёме, говорится в заключении его личного врача Кевина О'Коннора.
Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Президент Байден остаётся здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен и далее успешно выполнять президентские обязанности», — цитирует Белый дом заключение.

Отмечается, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом минимум пять раз в неделю.

В то же время О'Коннор добавил, что американский лидер стал чаще «прочищать горло».

Ранее Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции.

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