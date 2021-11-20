Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена
- Reuters
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«Президент Байден остаётся здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен и далее успешно выполнять президентские обязанности», — цитирует Белый дом заключение.
Отмечается, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом минимум пять раз в неделю.
В то же время О'Коннор добавил, что американский лидер стал чаще «прочищать горло».
Ранее Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции.