Вирусолог Жемчугов прокомментировал меры по борьбе с пандемией в Австрии

Иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал меры по борьбе с пандемией COVID-19 в Австрии.

«Конечно, эти шаги я оцениваю положительно, ведь больше нет никаких реально работающих механизмов. А это реально действующие меры, которые как минимум уменьшат заболеваемость и летальность», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, польза от локдауна одна — сокращение числа людей, поступающих в больницу.

Ранее сообщалось, что власти Австрии приняли решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в связи со сложной ситуацией с распространением заболевания.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.