В Австрии заявили о решении по обязательной вакцинации от COVID-19

Власти Австрии приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19.

Об этом по итогам совещания с главами австрийских регионов сообщил канцлер республики Александер Шалленберг.

«Мы пришли к сложному решению... немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 года», — приводит его слова РИА Новости.

В Узбекистане ранее начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации от COVID-19.

По данным на 18 ноября, за несоблюдение требований о прививках от работы временно отстранены 3229 человек, оштрафованы 374, ещё на пяти объектах приостановлена работа.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось.