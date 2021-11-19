В Австрии заявили о решении по обязательной вакцинации от COVID-19
- AP
Об этом по итогам совещания с главами австрийских регионов сообщил канцлер республики Александер Шалленберг.
«Мы пришли к сложному решению... немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 года», — приводит его слова РИА Новости.
В Узбекистане ранее начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации от COVID-19.
По данным на 18 ноября, за несоблюдение требований о прививках от работы временно отстранены 3229 человек, оштрафованы 374, ещё на пяти объектах приостановлена работа.
В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось.