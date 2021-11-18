В Узбекистане начали штрафовать отказавшихся от обязательной вакцинации против COVID-19
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в Telegram-канале СЭС.
«За несоблюдение требований о вакцинации от работы временно отстранены 3229 человек, 374 оштрафованы, ещё пять объектов приостановили работу», — говорится в заявлении.
Уточняется, что соответствующие данные предоставлены ташкентским областным управлением СЭС, которое первым среди регионов проверило выполнение требований обязательной вакцинации. Данные проверки начались и в остальных регионах страны.
В августе в Узбекистане зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» местного производства.