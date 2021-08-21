В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» местного производства
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- AFP
Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Уточняется, что вместе с российской вакциной также был зарегистрирован китайский препарат от COVID-19 местного производства.
«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-US-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories (узбекское фармпредприятие. — RT)», — говорится в документе.
Отмечается, что на первоначальном этапе материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России.
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Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.