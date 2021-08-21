В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» местного производства

Короткая ссылка
В Узбекистане зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» местного производства.
В Узбекистане зарегистрировали «Спутник V» местного производства
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Уточняется, что вместе с российской вакциной также был зарегистрирован китайский препарат от COVID-19 местного производства.

«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-US-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories (узбекское фармпредприятие. — RT)», — говорится в документе.

Отмечается, что на первоначальном этапе материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы лиц, отказывающихся вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19.

Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить