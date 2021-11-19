В Турции заявили, что покупка С-400 усилит обороноспособность страны

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Покупка российских зенитных ракетных систем С-400 позволит вывести обороноспособность Турции на новый уровень. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
В Турции заявили, что покупка С-400 усилит обороноспособность страны
  • РИА Новости

«Закупка С-400 — показатель решимости и стратегии, которая позволит нам наладить совместное производство, стать самодостаточными, выведет турецкие системы ПВО на качественно новый уровень», — приводит агентство Anadolu его слова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства С-400

Турецкий лидер отмечал, что Анкара намерена продолжать закупку у России систем С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.

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