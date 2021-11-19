В Турции заявили, что покупка С-400 усилит обороноспособность страны
- РИА Новости
«Закупка С-400 — показатель решимости и стратегии, которая позволит нам наладить совместное производство, стать самодостаточными, выведет турецкие системы ПВО на качественно новый уровень», — приводит агентство Anadolu его слова.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства С-400.
Турецкий лидер отмечал, что Анкара намерена продолжать закупку у России систем С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.