В Турции заявили, что покупка С-400 усилит обороноспособность страны

Покупка российских зенитных ракетных систем С-400 позволит вывести обороноспособность Турции на новый уровень. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

«Закупка С-400 — показатель решимости и стратегии, которая позволит нам наладить совместное производство, стать самодостаточными, выведет турецкие системы ПВО на качественно новый уровень», — приводит агентство Anadolu его слова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства С-400.

Турецкий лидер отмечал, что Анкара намерена продолжать закупку у России систем С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.