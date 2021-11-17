Эрдоган: Турция и Россия договорились не раскрывать деталей совместного производства С-400

Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Насчёт производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.

Эрдоган заявлял, что Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.