Эрдоган: Турция и Россия договорились не раскрывать деталей совместного производства С-400

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Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция и Россия договорились не раскрывать деталей совместного производства С-400
  • РИА Новости

«Насчёт производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.

Эрдоган заявлял, что Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.

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