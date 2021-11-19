Еврокомиссар заявил об опасности появления нового штамма COVID-19 в Болгарии

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил о возможном появлении болгарского штамма коронавирусной инфекции из-за низких показателей вакцинации в стране.
Еврокомиссар заявил об опасности появления нового штамма COVID-19 в Болгарии
  • AP

«Из-за низкого уровня вакцинации от COVID-19 Болгария может превратиться в источник нового варианта коронавируса», — цитирует Бретона Болгарское национальное радио.

По его словам, в стране привиты всего 26% жителей, в то время как в Европе вакцинацию прошли 76% граждан.

Власти Австрии ранее приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19.

В Чехии и Словакии вводят локдаун для непривитых от коронавируса — им будет запрещён доступ в магазины, учреждения общепита и культуры, а также участие в массовых мероприятиях.

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