В Чехии и Словакии вводят локдаун для невакцинированных от коронавируса
- Reuters
«Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. То есть для них практически вводится локдаун», — приводит РИА Новости слова премьера Чехии Андрея Бабиша.
Аналогичное решение огласил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике... правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных», — цитирует Хегера агентство.
Ограничительные меры в двух странах вступают в силу с 22 ноября.
Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.