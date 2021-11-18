В Чехии и Словакии вводят локдаун для невакцинированных от коронавируса

Невакцинированным и не переболевшим коронавирусом жителям Чехии и Словакии будет запрещён доступ в магазины, учреждения общепита и культуры, а также участие в массовых акциях.

«Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. То есть для них практически вводится локдаун», — приводит РИА Новости слова премьера Чехии Андрея Бабиша.

Аналогичное решение огласил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике... правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных», — цитирует Хегера агентство.

Ограничительные меры в двух странах вступают в силу с 22 ноября.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.