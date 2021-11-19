Четыре польских солдата пострадали в результате стычек с мигрантами на границе
- AP
«Четыре солдата пострадали. У них лёгкие травмы в результате попадания камней», — цитирует её РИА Новости.
Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что предварительная судмедэкспертиза установила факт применения польскими силовиками против мигрантов пестицидов.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.