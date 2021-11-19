Четыре польских солдата пострадали в результате стычек с мигрантами на границе

Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что четверо польских военнослужащих пострадали за сутки в результате стычек с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.

AP