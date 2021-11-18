Генпрокурор Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что предварительная судмедэкспертиза установила факт применения польскими силовиками против мигрантов пестицидов.

Соответствующее заявление генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение», — заявил он.

Так, по словам Шведа, польские силовики применяли водомёты, при этом в воде были химические примеси, светошумовые гранаты и газ с токсическими веществами.

«Полученные накануне результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ... в том числе... дельтамитрина, он же пестицид, и иных», — подчеркнул он.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.