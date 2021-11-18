Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся. Об этом информирует РИА Новости.

«Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не случилось. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти», — заявила Меркель.

Она отметила, что «факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, очевидно, будет объяснён совсем по-разному Францией и Германией с одной стороны и Россией — с другой».

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В российском ведомстве отметили, что в последнее время позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению.

Для предотвращения дальнейших спекуляций МИД России решил опубликовать дипломатическую переписку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация переписки доказывает, что Москва не саботирует переговоры в нормандском формате.

В МИД Франции заявили, что публикация переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом противоречит дипломатическим правилам.