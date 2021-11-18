Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с мигрантами
- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарём, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Белоруссии с изложением фактической официальной позиции Белоруссии о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам», — отмечает агентство.
Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.