Генсеку ООН передали письмо главы МИД Белоруссии о ситуации с мигрантами

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу передали письмо главы МИД республики Владимира Макея о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарём, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Белоруссии с изложением фактической официальной позиции Белоруссии о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам», — отмечает агентство.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.