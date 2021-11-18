Путин обвинил Запад в использовании миграционного кризиса для давления на Минск

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Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД.
Путин обвинил Запад в использовании миграционного кризиса для давления на Минск
  • AP

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — заявил он.

При этом, подчеркнул Путин, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В свою очередь, российский представитель в Третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков заявил, что Россия осудила давление на Белоруссию в свете миграционного кризиса.

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