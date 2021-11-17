ООН ожидает, что мигрантам на границе Белоруссии и Польши окажут больше помощи

В Организации Объединённых Наций ожидают, что мигрантам на границе Белоруссии и Польши будет предоставлено больше помощи. В настоящее время ведутся переговоры о регулярном доступе поддержки, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции предоставили некоторую срочную помощь, включая предметы гигиены для детей и женщин, равно как и продовольствие. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что ожидается ещё больше помощи, в частности одеяла, тёплая одежда. Управление ведёт переговоры о предоставлении более регулярного доступа», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.

Как рассказал помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев, в логистический центр для мигрантов оперативно подвозят матрасы, а на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.

Кроме того, туда отправили около 2 тыс. одеял и подушек по линии Красного Креста.

В белорусском МИД отметили, что страна несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока: Белоруссия расходует средства на установку палаток для обогрева и подвоз дров мигрантам.