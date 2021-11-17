В Восточно-Крымском историко-культурном музее прокомментировали ситуацию со скифским золотом
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«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов», — заявила Умрихина.
По её словам, «всё это очень странно».
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов и до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.
Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.