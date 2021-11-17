Польша заявила о попытках мигрантов прорваться ночью в страну через белорусско-польскую границу

Ночью группы нелегальных мигрантов продолжали попытки прорыва на польско-белорусской границе. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио».

«Группы мигрантов пробовали прорваться через польскую границу ночью», — приводит РИА Новости слова Блащака.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.