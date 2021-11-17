Польша заявила о попытках мигрантов прорваться ночью в страну через белорусско-польскую границу
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«Группы мигрантов пробовали прорваться через польскую границу ночью», — приводит РИА Новости слова Блащака.
Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.