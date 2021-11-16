В ЕК заявили о готовности помочь Польше в связи с миграционным кризисом

Евросоюз тесно контактирует с польской стороной по ситуации на польско-белорусской границе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц.

«Мы находимся в тесном контакте с польскими властями и готовы предоставить любую поддержку, которая может понадобиться для урегулирования ситуации», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Официальный представитель Погранстражи Польши Анна Михальская ранее заявила о готовности в случае необходимости применить оружие на границе.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.

Позже стало известно о применении польскими пограничниками водомётов против мигрантов.