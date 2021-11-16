В ЕК заявили о готовности помочь Польше в связи с миграционным кризисом
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«Мы находимся в тесном контакте с польскими властями и готовы предоставить любую поддержку, которая может понадобиться для урегулирования ситуации», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Официальный представитель Погранстражи Польши Анна Михальская ранее заявила о готовности в случае необходимости применить оружие на границе.
8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.
Позже стало известно о применении польскими пограничниками водомётов против мигрантов.