В ЕК заявили о готовности помочь Польше в связи с миграционным кризисом

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Евросоюз тесно контактирует с польской стороной по ситуации на польско-белорусской границе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц.
В ЕК заявили о готовности помочь Польше в связи с миграционным кризисом
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Мы находимся в тесном контакте с польскими властями и готовы предоставить любую поддержку, которая может понадобиться для урегулирования ситуации», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Официальный представитель Погранстражи Польши Анна Михальская ранее заявила о готовности в случае необходимости применить оружие на границе.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.

Позже стало известно о применении польскими пограничниками водомётов против мигрантов.

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