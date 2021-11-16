Глава МИД России призвал прекратить произвол в отношении журналистов RT France

Россия добивается немедленного прекращения произвола в отношении журналистов RT France на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

RT вёл трансляцию пресс-конференции главы МИД.

«Ваших коллег из RT France, как вы знаете, задержали, увезли куда-то, где им предъявили обвинение, выписали штрафы. Мы добивается немедленного прекращения этого произвола», — сказал Лавров.

Вместе с тем министр добавил, что журналисты BBC, CNN и других СМИ работают в Белоруссии и высказывают непонимание в связи с их недопущением на польскую сторону.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Генеральный секретарь журналистского профсоюза FASAP-FO Франсуаза Шазо заявила в беседе с RT, что считает задержание съёмочной группы RT France в Польше запугиванием.