Американский эсминец Porter начал переход из Чёрного в Средиземное море

Эсминец 6-го флота ВМС США Porter завершил военные учения и начал переход из Чёрного в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter... начал свой запланированный южный транзит из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнёрами НАТО», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России.