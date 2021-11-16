Американский эсминец Porter начал переход из Чёрного в Средиземное море
- Reuters
«Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter... начал свой запланированный южный транзит из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнёрами НАТО», — говорится в заявлении в Twitter.
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России.