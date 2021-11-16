Американский эсминец Porter начал переход из Чёрного в Средиземное море

Короткая ссылка
Эсминец 6-го флота ВМС США Porter завершил военные учения и начал переход из Чёрного в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Американский эсминец Porter начал переход из Чёрного в Средиземное море
  • Reuters

«Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter... начал свой запланированный южный транзит из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнёрами НАТО», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить