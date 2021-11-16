Си Цзиньпин и Байден после двух часов переговоров ушли на перерыв
Об этом информирует Центральное телевидение КНР.
«Первая половина встречи в режиме видеоконференции завершилась в 10:42 по пекинскому времени (05:42 мск)», — говорится в сообщении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства.
Байден, в свою очередь, отметил, что власти Соединённых Штатов и Китая должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту.