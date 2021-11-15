В Совфеде прокомментировали призыв генсека НАТО к Москве на фоне ситуации у границ с Украиной

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.
В Совфеде прокомментировали призыв генсека НАТО к Москве на фоне ситуации у границ с Украиной
  • AP

«Они не могут без какой-то такой напряжённой риторики. Они дислокацию наших войск на нашей территории обязательно увязывают с какой-то конфликтностью. Это же наши вооружённые силы. Они дислоцируются там, где мы считаем нужным, причём на нашей территории», — сказал сенатор.

Он также отметил, что НАТО, в частности США, сейчас находятся «далеко за пределами своей территории».

«Сейчас постоянно где-то в воздушном пространстве Чёрного моря. И в акваторию Чёрного моря зашли корабли США и НАТО. То есть он призывает к прозрачности, а как раз вот эта структура действует непрозрачно... Именно от них на протяжении последних десятилетий постоянные провокации», — добавил Цеков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить