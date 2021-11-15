В Совфеде прокомментировали призыв генсека НАТО к Москве на фоне ситуации у границ с Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.

«Они не могут без какой-то такой напряжённой риторики. Они дислокацию наших войск на нашей территории обязательно увязывают с какой-то конфликтностью. Это же наши вооружённые силы. Они дислоцируются там, где мы считаем нужным, причём на нашей территории», — сказал сенатор.

Он также отметил, что НАТО, в частности США, сейчас находятся «далеко за пределами своей территории».

«Сейчас постоянно где-то в воздушном пространстве Чёрного моря. И в акваторию Чёрного моря зашли корабли США и НАТО. То есть он призывает к прозрачности, а как раз вот эта структура действует непрозрачно... Именно от них на протяжении последних десятилетий постоянные провокации», — добавил Цеков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.