В Совфеде прокомментировали призыв генсека НАТО к Москве на фоне ситуации у границ с Украиной
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«Они не могут без какой-то такой напряжённой риторики. Они дислокацию наших войск на нашей территории обязательно увязывают с какой-то конфликтностью. Это же наши вооружённые силы. Они дислоцируются там, где мы считаем нужным, причём на нашей территории», — сказал сенатор.
Он также отметил, что НАТО, в частности США, сейчас находятся «далеко за пределами своей территории».
«Сейчас постоянно где-то в воздушном пространстве Чёрного моря. И в акваторию Чёрного моря зашли корабли США и НАТО. То есть он призывает к прозрачности, а как раз вот эта структура действует непрозрачно... Именно от них на протяжении последних десятилетий постоянные провокации», — добавил Цеков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.