Столтенберг призвал Москву к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.
Столтенберг призвал Москву к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной
  • AP

Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы обсудили сосредоточение российских военных у границ с Украиной, альянс следит за ситуацией — и на фоне этой ситуации призывает Россию к прозрачности», — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее опроверг информацию о планах по вторжению России на Украину.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя ситуацию, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли придерживается мнения о том, что действия российского военного контингента не похожи на свидетельства готовящегося вторжения Москвы на территорию Украины.

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