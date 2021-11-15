Генсек НАТО заявил об отсутствии консенсуса по поводу вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios заявил, что среди членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в состав альянса.

По словам Столтенберга, членство Украины в НАТО может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-участниц альянса поддержат данную инициативу.

«Сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договорённости о приглашении Украины в ряды полноправных членов», — сказал он.

Столтенберг выразил понимание разочарования украинцев в связи с обещанием членства в НАТО в 2008 году, которое спустя 13 лет остается невыполненным.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.

В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.