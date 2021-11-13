SIC Notícias: четыре человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Португалии
- Reuters
Об этом информирует телеканал SIC Notícias.
Как отмечается, на борту корабля находились пять членов экипажа, четыре из них погибли.
По данным телеканала, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии, его доставили в больницу.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только два человека из 12 — российские граждане.