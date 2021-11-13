SIC Notícias: четыре человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Португалии

Рыболовецкое судно затонуло утром в субботу, 13 ноября, недалеко от города Фигейра-да-Фош в округе Коимбра в Португалии.

Об этом информирует телеканал SIC Notícias.

Как отмечается, на борту корабля находились пять членов экипажа, четыре из них погибли.

По данным телеканала, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии, его доставили в больницу.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только два человека из 12 — российские граждане.