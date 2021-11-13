В МИД России заявили о наличии у мигрантов на границе Польши возможности обратиться в ЕСПЧ
- AP
«Существует и европейская Конвенция по правам человека, где надзирающим органом является Европейский суд по правам человека. Совершенно необязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства», — цитирует его ТАСС.
В качестве примера Лукьянцев привёл ситуацию с секретными тюрьмами ЦРУ в Европе, когда пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу и эти жалобы рассматривались.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.
9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.
Также 8 ноября стало известно, что польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».