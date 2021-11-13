В МИД России заявили о наличии у мигрантов на границе Польши возможности обратиться в ЕСПЧ

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Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что мигранты на белорусско-польской границе могут обратиться в ЕСПЧ из-за фактов притеснения.
В МИД России заявили о наличии у мигрантов на границе Польши возможности обратиться в ЕСПЧ
  • AP

«Существует и европейская Конвенция по правам человека, где надзирающим органом является Европейский суд по правам человека. Совершенно необязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера Лукьянцев привёл ситуацию с секретными тюрьмами ЦРУ в Европе, когда пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу и эти жалобы рассматривались.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

Также 8 ноября стало известно, что польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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