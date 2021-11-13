В Бразилии разрешили компаниям увольнять непривитых от COVID-19

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Федеральный верховный суд Бразилии разрешил работодателям требовать у сотрудников справку о прохождении вакцинации от коронавируса.
В Бразилии разрешили компаниям увольнять непривитых от COVID-19
  • Reuters
  • © Pilar Olivares

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что действие приказа Министерства труда и пенсионного обеспечения, запрещавшего компаниям требовать подтверждение о прохождении вакцинации при найме или продлении трудовых отношений с работником, частично приостановлено.

Согласно мнению судьи, присутствие непривитых людей на работе подвергает остальных риску заболевания.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны разработали меры на случай наихудшего сценария шестой волны коронавируса.

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