В Японии разработали меры на случай худшего сценария шестой волны COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны разработали меры на случай наихудшего сценария шестой волны коронавируса.

«За счёт быстрого приведения в готовность системы здравоохранения, за счёт распространения вакцинации, тестов, лекарств нужно укрепить всю цепочку, от профилактики, выявления до лечения на ранних стадиях, таким образом снизить риски тяжёлого течения болезни», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в этом случае «станет возможным продолжение экономической и социальной активности даже при расширении заболеваемости».

В ноябре планируется увеличить до 37 тыс. число больничных коек для пациентов с коронавирусом, вводится ревакцинация всех желающих, также будут массово закуплены лекарства от COVID-19. ПЦР-тесты будут бесплатными для тех, кто по медицинским показаниям не может вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что японские специалисты, входящие в правительственную экспертную комиссию по противодействию распространению коронавируса, признали важность ревакцинации.

Также власти Японии намерены сократить время карантина с десяти до трёх дней для вакцинированных граждан, прибывающих в страну по работе.