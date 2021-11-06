В Японии признали важность ревакцинации от COVID-19

Японские специалисты, входящие в правительственную экспертную комиссию по противодействию распространения коронавируса, признали важность ревакцинации, сообщает телеканал NHK.

«Через 6-8 месяцев после вакцинации титры антител неизбежно снижаются, и возрастает угроза новой волны распространения инфекции — мы видим такую тенденцию роста числа заражений в странах, где раньше других прошла вакцинация», — приводит ТАСС слова члена комиссии Кадзухиро Татэды.

Он отметил, что в Японии вскоре увеличится число людей, у которых с момента вакцинации пройдет 6-8 месяцев, и как следствие возрастет угроза новой волны распространения инфекции.

«Важно будет продвигать третий этап вакцинации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены сократить время карантина с десяти до трёх дней для вакцинированных граждан, прибывающих в страну по работе.