В Японии признали важность ревакцинации от COVID-19

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Японские специалисты, входящие в правительственную экспертную комиссию по противодействию распространения коронавируса, признали важность ревакцинации, сообщает телеканал NHK.

«Через 6-8 месяцев после вакцинации титры антител неизбежно снижаются, и возрастает угроза новой волны распространения инфекции — мы видим такую тенденцию роста числа заражений в странах, где раньше других прошла вакцинация», — приводит ТАСС слова члена комиссии Кадзухиро Татэды.

Он отметил, что в Японии вскоре увеличится число людей, у которых с момента вакцинации пройдет 6-8 месяцев, и как следствие возрастет угроза новой волны распространения инфекции.

«Важно будет продвигать третий этап вакцинации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены сократить время карантина с десяти до трёх дней для вакцинированных граждан, прибывающих в страну по работе.

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