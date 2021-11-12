МИД России назвал отписками ответы Британии, ФРГ, Франции и Швеции на запрос по делу Навального
- РИА Новости
«Полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре «мегафонной дипломатии» и содержащими тезисы в стиле хайли лайкли», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что страны ЕС заводят в тупик усилия по выяснению обстоятельств инцидента с Навальным.
России в очередной раз отказали в получении материалов, «имеющих архиважное значение» для проведения расследования инцидента.
«Констатируем, что неконструктивная позиция Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции не позволила в рамках механизмов, предусмотренных ст. IX КЗХО, прояснить истинные обстоятельства произошедшего с Навальным инцидента», — заключается в документе.
Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил об утаивании ФРГ, Францией и Швецией важных данных по делу Навального.
Также он в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России о ситуации с Алексеем Навальным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала бессодержательными ответы западных стран по ситуации с Навальным.