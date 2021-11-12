МИД России назвал отписками ответы Британии, ФРГ, Франции и Швеции на запрос по делу Навального

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В МИД России дали оценку ответам Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на запрос по инциденту с Алексеем Навальным.
МИД России назвал отписками ответы Британии, ФРГ, Франции и Швеции на запрос по делу Навального
  • РИА Новости

«Полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре «мегафонной дипломатии» и содержащими тезисы в стиле хайли лайкли», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что страны ЕС заводят в тупик усилия по выяснению обстоятельств инцидента с Навальным.

России в очередной раз отказали в получении материалов, «имеющих архиважное значение» для проведения расследования инцидента. 

«Констатируем, что неконструктивная позиция Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции не позволила в рамках механизмов, предусмотренных ст. IX КЗХО, прояснить истинные обстоятельства произошедшего с Навальным инцидента», — заключается в документе. 

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил об утаивании ФРГ, Францией и Швецией важных данных по делу Навального.

Также он в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России о ситуации с Алексеем Навальным. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала бессодержательными ответы западных стран по ситуации с Навальным.

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