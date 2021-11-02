Шульгин заявил об утаивании ФРГ, Францией и Швецией важных данных по делу Навального

Германия, Франция и Швеция утаивают критически важную информацию по делу Алексея Навального. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«То есть утаивают (ФРГ, Франция и Швеция) критически важную информацию, не говоря уже о составе химического вещества. Она критически важна для того, чтобы мы завершили нашу доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в том, что произошло», — сказал он во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как пишет РИА Новости, Шульгин подчеркнул, что российской стороне в предоставлении этой информации отказывают.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России о ситуации с Алексеем Навальным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала бессодержательными ответы западных стран о ситуации с Навальным.