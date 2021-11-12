Захарова прокомментировала заход норвежского корабля на архипелаг Шпицберген

Заход норвежского корабля на полярный архипелаг Шпицберген говорит об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага Норвегией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Обратила на себя внимание информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал», — говорится в комментарии Захаровой.

Как отмечается, организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства.

Захарова подчеркнула, что «подобная демонстрация военной силы вызывает серьёзную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряжённости в высоких широтах».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является игрой с огнём и попыткой испытать Россию на прочность.