Захарова прокомментировала заход норвежского корабля на архипелаг Шпицберген
- РИА Новости
«Обратила на себя внимание информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал», — говорится в комментарии Захаровой.
Как отмечается, организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства.
Захарова подчеркнула, что «подобная демонстрация военной силы вызывает серьёзную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряжённости в высоких широтах».
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