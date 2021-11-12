Немецкий политолог заявил, что ЕС сам виноват в кризисе на белорусско-польской границе

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Европейский союз сам виноват в ситуации на границе Польши и Белоруссии. Такое мнение выразил эксперт по вопросам внешней политики из Кёльнского университета Томас Йегер в статье на сайте издания Focus.
Немецкий политолог заявил, что ЕС сам виноват в кризисе на белорусско-польской границе
  • Reuters
  • © MON

По его словам, за прошедшие с миграционного кризиса годы европейские политики так и не обеспечили безопасность внешних границ союза.

При этом ещё в 2015 году стало понятно, что Европу можно шантажировать с помощью беженцев, так как Брюссель заключил договоры с соседними странами и платил им, чтобы те сдерживали приток мигрантов.

Пример — соглашение ЕС и Турции по беженцам, напоминает автор статьи.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН выразили мнение, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией.

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС и ООН по вопросу мигрантов.

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