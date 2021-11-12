США и часть ЕС в СБ ООН назвали Минск виновным в кризисе с мигрантами

США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН заявили, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осудили действия Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении группы стран, которое зачитал эстонский постпред Свен Юргенсон, говорится, что Минск искусственно использует мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах.

Отмечается, что указанные страны «осуждают организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.