Зампостпреда России в ООН назвал позором вытеснение мигрантов в Белоруссию

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону.

«Этим мигрантам не позволяют пересечь границу. Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию», — приводит РИА Новости его слова.

Он сказал, что это «полный позор».

По словам Полянского, это «полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.