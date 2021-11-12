Зампостпреда России в ООН назвал позором вытеснение мигрантов в Белоруссию
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«Этим мигрантам не позволяют пересечь границу. Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию», — приводит РИА Новости его слова.
Он сказал, что это «полный позор».
По словам Полянского, это «полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.