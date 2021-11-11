Дуда: польские силовики на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.

Об этом, как передаёт Polskie Radio 24, он сообщил во время выступления по случаю отмечаемого в Польше Дня независимости.

Дуда отметил, что Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы «находятся в состоянии наивысшей готовности».

Польский президент поблагодарил представителей силовых ведомств за профессионализм и целеустремлённость.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, если мигранты будут предпринимать попытки штурма.