Дуда: польские силовики на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности
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Об этом, как передаёт Polskie Radio 24, он сообщил во время выступления по случаю отмечаемого в Польше Дня независимости.
Дуда отметил, что Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы «находятся в состоянии наивысшей готовности».
Польский президент поблагодарил представителей силовых ведомств за профессионализм и целеустремлённость.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, если мигранты будут предпринимать попытки штурма.