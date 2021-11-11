ЕС продлил санкции против Турции за буровые работы в Средиземном море

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Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции за буровую деятельность в восточной части Средиземного моря.
ЕС продлил санкции против Турции за буровые работы в Средиземном море
  • Reuters

Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

«Вслед за оценкой рамок по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье совет сегодня принял решение о продлении режима на один год, до 12 ноября 2022 года», — отмечается в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В августе 2020 года в ЕС заявили, что введут против Турции санкции за незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

МИД Турции на это ответил, что ЕС не имеет права критиковать геолого-разведочную деятельность страны на собственном континентальном шельфе.

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